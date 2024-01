Vereador diz que levou 'cusparada' antes de agredir diretor

O vereador Marcos Antonio Benites disse que foi agredido verbalmente e fisicamente, chegando a receber uma “cusparada” no rosto, antes de agredir o diretor do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Miguel Correa da Cunha (Miguelzinho do PT). O vereador acredita que a agressão foi premeditada, buscando criar uma narrativa negativa ao forçar uma reação descontrolada.

“Quando o senhor Miguel chegou, eu já estava no local e quando ele veio até mim eu inclusive o cumprimentei como mostra o vídeo. No entanto, em seguida já fui agredido por ele com insultos e salivadas no rosto”, explica o parlamentar.

Continue Lendo...

Ele ainda diz que no ano de 2023 fez reclamações e sugestões ao Demutran, direcionadas às placas de algumas ruas que apresentavam nomenclaturas incorretas, causando transtornos para os moradores e serviços de entrega. Sargento Benites foi ouvido, na ocasião, pelo diretor do Demutran, Miguel Correa da Cunha, que assegurou tomar as providências necessárias para corrigir a situação.

Benites relata que após suas críticas à falta de ação começou a receber áudios em grupos de WhatsApp contendo insultos por parte de Miguel. Em resposta, o vereador enviou áudios pedindo civilidade e destacando a importância das alterações necessárias nas placas. A situação, no entanto, tomou um rumo inesperado quando, ao encontrar pessoalmente o diretor do Demutran, na manhã da última terça-feira (23) em rua próxima da Praça da República, no centro da cidade, Benites foi agredido verbalmente e fisicamente, chegando a receber uma “cusparada” no rosto.