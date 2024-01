Após agressão de vereador, diretor do Demutran registra boletim

Vereador Marco Antonio Benites (PL) agrediu na manhã de terça-feira (23) o diretor do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Miguel Correia da Cunha (Miguelzinho do PT). O desentendimento teve como motivação discussão em grupo de WhatsApp na noite de segunda-feira (22) por conta de vídeo postado pelo vereador sobre nomes de ruas com a grafia errada.

“Cara você só serve para passar o cartão e receber o salário, você não consegue fazer nada direito. Você está brincando com o dinheiro público, não consegue colocar o nome de uma rua em uma placa então pede para sair”, disse o vereador em um vídeo que circula pelo Whatsapp.

Continue Lendo...

Em resposta ao vídeo, o chefe do Demutran diz em áudio que quem fez a instalação foi uma empresa terceirizada e que o departamento está corrigindo o erro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu achava que você era homem, mas você é um bosta. Porque o cara que fica falando merda aí sem saber o que está falando, como vereador, deveria pesquisar primeiro quem colocou essas placas para acusar a gente”, disse.

Segundo o B.O registrado pelo servidor municipal, quando o servidor estava chegando no local de trabalho, foi abordado pelo vereador e iniciaram uma discussão que terminou em vias de fato. O servidor deseja representar criminalmente contra o vereador.

Em vídeo de câmeras de segurança é possível ver quando o vereador agride o diretor de departamento. A briga ocorreu na Praça da República, onde fica localizado o Demutran. Conforme boletim de ocorrência registrado por Miguel, o vereador encaminhou em um grupo de WhatsApp, que ele também participa, dois vídeos com críticas sobre a instalação de placas pela cidade. Segundo o diretor, o conteúdo da postagem o ofendia diretamente.

Ele e o vereador discutiram pelo grupo e, segundo o diretor, o vereador se desculpou durante a conversa e o assunto foi encerrado. Porém, por volta das 8h de terça-feira (23), quando chegou ao prédio do departamento para trabalhar, encontrou Marco Antônio em frente, esperando por ele.

Segundo o boletim de ocorrência, o vereador teria dito: "Me chama de bosta agora", e o bate-boca começou. Miguel conta que o outro se exaltou e o empurrou.

O diretor saiu da calçada e foi parar na faixa de pedestres, enquanto o vereador partiu para cima, com socos. No vídeo é possível ver que Miguel se esquiva e várias pessoas que estavam por perto e conseguiram segurar o vereador.

O caso foi registrado como vias de fato na 1° Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde o caso será apurado.