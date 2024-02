15 mil eleitores estão com o título cancelado

Para votar nas eleições municipais de 2024, os eleitores precisam estar com o título de eleitor regular. Em Três Lagoas, segundo a chefe do Cartório da 9ª Zona Eleitoral, Vanessa Barroso, 15.417 títulos estão cancelados. Isso pode ocorrer por diversos motivos, entre eles, falecimento, ausência à votação em três eleições consecutivas sem apresentar justificativa e não comparecimento à revisão do eleitorado, ou seja, quem não realizou o cadastro biométrico.

Em Três Lagoas, segundo Vanessa, cerca de 4 mil eleitores estão com o título cancelado porque não fizeram a biometria.

Caso não compareçam à revisão do eleitorado que vai até 8 de maio. Esse é o prazo final para que os eleitores possam regularizar o título, emitir novo documento ou transferir o local de votação por motivos como mudança de endereço.

Depois desse prazo, só é possível fazer alterações ou regularizar a situação para estar novamente apto a votar a partir de novembro, após a eleição municipal de 2024.

Em ano de eleições, o cadastro eleitoral fica fechado nos 150 dias anteriores à data do pleito. A legislação eleitoral prevê o fechamento do cadastro para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação com base num número determinado de eleitores aptos a votar. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Três Lagoas tem 85.165 eleitores.

Disputa municipal

Em 2024, os eleitores vão eleger candidatos para os cargos de prefeito e vices, e de vereadores.