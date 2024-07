Espetáculo 'Os Saltimbancos' chega a Três Lagoas em 3 de agosto

Três Lagoas vai receber o espetáculo infantil ‘Os Saltimbancos’, que faz parte do projeto Diversão em Cena. A performe musical teatral vai acontecer no sábado, 3 de agosto, no Galpão NOB, anexo à Diretoria de Cultura, localizado na área Central da cidade.

O assistente de produção, Lucas Spirandelli, explicou que o espetáculo é um clássico e releitura brasileira de uma peça antiga italiana, que ganhou músicas de Chico Buarque. “São quatro animais que decidem ir para a cidade em busca de sucesso na música”, contou.

A peça promete muita diversão e risada para toda a família. A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos na portaria do Galpão NOB, no dia do espetáculo. “Os animais vão se divertir demais com a criançada. Todos estão convidados”, convidou Lucas Spirandelli.

Veja mais na entrevista abaixo: