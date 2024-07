Dia do Motorista traz reflexões sobre o trânsito urbano de Três Lagoas

O Dia do Motorista é comemorado em 25 de julho. Para marcar a data, neste sábado (27) haverá a tradicional carreata pela cidade, que também serve como um momento de reflexão sobre o papel dos condutores no trânsito de Três Lagoas. O trajeto começará no Supermercado Thomé, na avenida Capitão Olinto Mancini, às 18h, e seguirá até a Igreja Matriz, onde será celebrada uma missa, às 19h. Condutores de qualquer tipo de veículo são convidados a participar.

No município, há 73.796 motoristas registrados, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A maioria deles são homens, representando mais de 61% do total. Dentre esses motoristas, mais de 36.900 possuem a categoria AB na CNH.

Continue Lendo...

O número de motoristas é quase 40% menor do que a frota de veículos em Três Lagoas, que já ultrapassa 103 mil. Esse número torna o trânsito da cidade cada vez mais intenso e a situação demanda que o setor de Trânsito do batalhão da Polícia Militar atue com maior efetividade na prevenção a acidentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O capitão do departamento de Trânsito do 2º BPM, Flávio Moura, alerta sobre os cuidados básicos nas vias, que são essenciais para evitar acidentes. “Todo motorista deve praticar uma direção preventiva para evitar acidentes. Isso inclui conhecer bem a legislação de trânsito e dirigir com atenção às condições e sinalizações. A falta de atenção e o desrespeito às sinalizações são as principais causas de acidentes. Outro fator preocupante é o uso de aparelhos celulares enquanto se dirige, seja para chamadas ou mensagens”.

O Padre Edi Quina, da Paróquia Santa Rita, e o responsável pela celebração da missa, explica a importância do ritual para a comunidade. “Ele era um homem de estatura muito alta e e, em termos de serviço, desempenhava um papel crucial. Quando trabalhava no lago, sua missão era conduzir e proteger as pessoas, sempre prestando atendimento aos que ocupavam posições de autoridade e poder. Por essa dedicação e serviço, recebeu o título de "protetor". Assim, surgiu a tradição de associá-lo aos motoristas e àqueles que realizavam travessias”.

O atendente móvel Paulo Assis dirige o carro dele diariamente por toda a região da Costa Leste. Motorista há 11 anos, a experiência dele no trânsito se soma à paixão aos veículos automotores. “Estou constantemente na estrada, tanto no trabalho quanto no meu tempo livre, pois dirijo para passear e resolver questões do dia a dia. O mais importante ao dirigir é a seriedade. Conduzir com irresponsabilidade, como usar o celular, olhar para os lados ou não usar o cinto de segurança, é extremamente perigoso”.

O motorista Valdeci Sena dirige carreta há um ano em uma transportadora e também compartilha essa paixão pela estrada. Ele entende que, para conduzir com segurança, é essencial ter consciência sobre as práticas seguras no trânsito diário. “Antes de iniciar qualquer atividade, realizamos um bafômetro como primeira etapa. Em seguida, fazemos um checklist técnico de toda a frota, que é fundamental para garantir a segurança. Precisamos verificar se os veículos estão em condições adequadas para circular e se há alguma manutenção pendente. Se necessário, solicitamos o apoio do encarregado de manutenção para corrigir qualquer problema. É importante respeitar as leis de trânsito e cuidar para garantir a segurança do próximo”.

Até o momento, em 2024, Três Lagoas registrou mais de 740 acidentes de trânsito, com cinco resultando em mortes. O Dia do Motorista também é comemorado na Igreja Católica em homenagem a São Cristóvão, o padroeiro dos condutores.

Confira a reportagem abaixo: