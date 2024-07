Motociclista fica em estado grave após caminhão atravessar preferencial

Um grave acidente de trânsito, nesta sexta-feira (26), deixou um motociclista ferido após um caminhão atravessar a preferencial, entre as ruas Eurídice Chagas Cruz e Evaristo de Almeida, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.

A vitima, de 41, pilotava uma moto Yamaha de cor vermelha, na rua Eurídice Chagas Cruz, no sentido avenida Ranulpho Marques Leal – avenida Padre João Thomes. No cruzamento com a rua Evaristo de Almeida, o caminhão pertencente a uma transportadora, teria invadido a preferencial, fechado o motociclista que não conseguiu parar e bateu na lateral direita do caminhão.

Após a colisão, o motociclista teve que ser reanimado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer uma parada cardíaca, devido as graves lesões. Depois de reverter o quadro de parada cardíaca, a vítima foi intubada e levada ao Hospital Auxiliadora, em estado crítico, com traumatismo craniano e fratura de tórax.

A Polícia Militar foi ao local, onde foi encontrada apenas a vítima sendo socorrida e testemunhas, que contaram aos militares o ocorrido. Elas relataram que após causar o acidente, o motorista do caminhão teria fugido sem prestar socorro e algumas pessoas, o teria seguido até a empresa do caminhão. Ele teria sido visto saindo do caminhão e entrando no barracão, que estava fechado para almoço.

Militares do Pelotão de Trânsito foram até a transportadora, onde conversaram com o responsável da empresa e com o motorista que estava em horário de almoço. O veículo não estava em trabalho de entregas. Para os policiais, o motorista do caminhão disse que seguia pela rua Evaristo de Almeida, no sentido sul, e ao chegar do cruzamento com a rua Eurídice Chagas Cruz, fez a conversão à esquerda, não respeitando o pare obrigatório e seguindo em direção ao destino que desejava.

Questionado o motivo de não ter parado, o motorista do caminhão teria dito aos militares não ter visto a moto nem a batida. Disse que ao atravessar a preferencial, teria sentido um impacto, olhado pelo retrovisor e por não ter visto nada, foi embora para a empresa. Ao chegar lá foi almoçar, mas em nenhum momento teria parado o veículo, descido e circulado para vistoriá-lo.

O motorista do caminhão, de 38 anos, foi levado para à delegacia, onde prestou depoimento e irá responder pelo crime de trânsito, lesão corporal culposa, afastar-se o motorista do veículo envolvido em acidente, e omissão de socorro ao deixar local de acidente, para fugir de responsabilidade ou penalidades.