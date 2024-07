Três Lagoas terá mais Centros de Educação Infantil

A prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para contratação de empresa interessada na construção de um Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Mais Parque. A prefeitura vai ampliar também sete CEIs.

A secretária de educação, Ângela Brito, informou que o bairro Jardim Europa também será contemplado com um CEI, e uma escola de tempo integral será construída no bairro Montanini.

“Não sei se conseguimos iniciar as obras ainda nesta gestão, mas o projeto de ampliação do CEIS que foi para deixar as famílias mais próximas, já fica pronto para o próximo gestor”, explicou Ângela Brito.

Ainda de acordo com a secretária, o projeto de ampliação do CEI do Júlio Colino já está pronto. Antes, o prédio alugado atendia 190 crianças, e depos de ser ampliado vai passar a atender 500 crianças.

