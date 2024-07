A Casa é Sua: 1° Festival de Rock Inverno será realizado em Três Lagoas nesta sexta-feira

Na quinta-feira (25), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre o primeiro Festival de Rock Inverno de Três Lagoas, que será realizado nesta sexta-feira (26), no Papillon Requinte.

O evento é promovido pelo bar “Na Esquina”, em comemoração a um ano de inauguração do local, que promove shows no estilo rock, pop rock e MPB. O festival começará às 17h. Às 18h, inicia o show da Banda Khallz, seguido pelo cover da banda Bon Jovi These Days, às 21h, que é a principal atração da noite.

O proprietário do bar, José Alfredo, destaca que a paixão pelo estilo musical é uma tradição familiar. "Eu e minha família já éramos apaixonados pela banda oficial há muito tempo, e inclusive, o primeiro show internacional que assistimos foi em 2013, do Bon Jovi. Conseguir trazer o cover da banda para o nosso primeiro evento foi uma grande conquista. E isso marca o início de muitos eventos futuros”, comenta.

Além das apresentações musicais, o evento oferecerá uma área kids com monitores para supervisionar as crianças e uma variedade de comidas e bebidas.

O bar “Na Esquina” está localizado na avenida Capitão Olinto Mancini, número 1856, no bairro Colinos, enquanto o Papillon Requinte, onde ocorrerá o festival, fica na rua Elmano Soares, número 439, no Centro de Três Lagoas.

