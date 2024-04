'A Casa dos Sonhos' aquece comércio e faz alegria de clientes

A promoção ‘A Casa dos Sonhos’ segue a todo vapor e as lojas participantes comemoram não só às vendas, que aumentaram, mas a felicidade dos clientes que são pré-selecionados em sorteios. E a comemoração ainda é maior, quando os selecionados, participam da gincana e se classificam para final da promoção, que ocorrerá em outubro, quando uma casa mobiliada será entregue, como prêmio. A promoção é desenvolvida pelo Grupo RCN de Comunicação.

Duas gincanas já foram realizadas no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, sendo que a primeira ocorreu em 02 de março e, a segunda, em 06 de abril, totalizando 42 pessoas classificadas para a grande final de outubro.

Os sorteios classificatórios para a 3ª gincana estão ocorrendo, no mês de abril, todas as sextas-feiras, no programa TVC Agora, a partir de 11h. Até o momento, mais 60 pessoas foram pré-selecionadas para a “A Casa dos Sonhos”.

Toda a dinâmica é transmitida ao vivo pela TVC HD, Canal 13.1. A promoção ‘Casa dos Sonhos’ é planejada pelo Grupo RCN desde 2016, e neste ano, pela primeira vez, está sendo colocada em prática.