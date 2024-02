Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida no bairro Santa Terezinha

Na manhã desta terça-feira (6), um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro resultou em uma pessoa ferida. O caso aconteceu na rua Clóvis Bevilaqua, bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

Segundo relatos do Corpo de Bombeiros e testemunhas, a vítima, que conduzia a moto pela rua Clóvis Bevilaqua no sentido da avenida Raphael de Haro, foi fechada por um carro que seguia no sentido oposto e realizou uma conversão à esquerda para entrar em uma garagem.

Testemunhas afirmaram que o carro havia acionado o pisca alerta para indicar a intenção de virar à esquerda, mas não houve tempo suficiente para evitar a colisão. Com o impacto, a vítima caiu e precisou ser imobilizada até a chegada dos bombeiros.

A vítima estava consciente e orientada, sendo acompanhada por familiares durante o resgate. Ela queixava-se de fortes dores na perna esquerda, onde havia suspeita de fratura. Após a imobilização, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de raio-X e tratamento médico.

A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil.