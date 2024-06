MS enfrentou a semana mais 'gelada' do ano

Ainda estamos em pleno Outono e as temperaturas registraram, nesta semana, índices abaixo dos cinco graus em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, alguns deles com sensação térmica abaixo de zero.

Na última quarta-feira (29), considerado o dia mais frio do ano até agora, houve registro de geada em pelo menos nove municípios, conforme levantamento do meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp.

Em Amambai foi registrada a mais baixa sensação térmica, -1,7ºC, quando os termômetros marcavam 1,7 grau positivo - a menor temperatura do ano no estado, neste ano. Em Campo Grande, onde os termômetros marcaram a mínima de 9,5ºC, não houve geada mas a sensação térmica também foi negativa (-1,2ºC), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), ligado ao governo do Estado, informou que a estiagem e o tempo mais frio ocorreram devido à atuação de um ciclone extratropical que se formou no Oceano Atlântico, na altura do estado do Rio Grande do Sul, o que que impulsionou o avanço do ar mais seco e frio para o MS.

Próximos dias

As temperaturas estão em elevação, podendo chegar aos 30ºC na próxima semana, inclusive em Três Lagoas. Mas as temperaturas mínimas, registradas durante as manhãs e as noites, permanecerão baixas. O que significa que teremos uma grande amplitude térmica (diferençca entre as temperaturas mínima e máxima)

nos próximos dias. Não há previsão de chuva no estado.