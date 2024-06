Três Lagoas registra oito homicídios nos cinco primeiros meses deste ano

De acordo com levantamento de dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul, o município de Três Lagoas registrou oito homicídios, entre janeiro e maio de 2024.

O mês de maio foi o que registrou maior número de homicídios, sendo três, seguido de abril, com dois, equanto fevereiro contabilizou dois assassinatos e março, um. Janeiro não teve ocorrência de homicídio.

O caso mais recente foi o de Dreyson Maciel Barrios, de 43 anos, que foi executado com sete disparos de arma de fogo, que atingiram abdômen, tórax, mãos, pernas e cabeça. O crime aconteceu em 25 de maio, na rua Benedito Soares da Mota, no bairro São Jorge, em Três Lagoas.

A vítima conhecida como “Beterraba” estava dentro de casa quando dois homens chegaram em uma moto, invadiram o local e atiraram contra ele. Dreyson morreu no local. O caso é investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e a vítima pode ter sido executada por engano.

Outro caso foi de Eli Álvaro da Silva Resende, de 41 anos, assassinado em 19 de maio, na rua Idolino Garcia Leal, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas. No dia do crime, vizinhos ouviram disparos e um deles olhou por cima do muro e viu a vítima caída na área de fundo da casa.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram os primeiros a chegarem no local, mas a vítima já estava morta. Segundo a perícia, Eli Álvaro foi morto com um único disparo de arma de fogo. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). O caso é investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.