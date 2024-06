A Casa dos Sonhos' segue para 4ª gincana

Já são 89 os selecionados para participação na 4ª gincana, que definirá os ouvintes e telespectadores que irão concorrer na final da promoção ‘A Casa dos Sonhos’, do Grupo RCN de Comunicação.

A 4ª gincana erá realizada no dia 8 de junho, no Ginásio poliesportivo Eduardo Milanez, na Lagoa Maior,quando será definido mais um grupo que participará da final em outubro de 2024.

Enquanto os sorteios vão acontecendo em todas as sexta-feiras, durante o programa TVC Agora, a construção da casa segue acelerada, com as paredes, pisos e contra piso construídos, faltando pouco para finalizar a parte elétrica e hidráulica.

A última fase será a colocação da fiação, tomadas, interruptores e demais itens necessários. Já a parte hidráulica, inclui a rede de esgoto, galeria de água e caixa d’água.

A casa mobiliada que o Grupo RCN vai sortear fica no Loteamento OT e contará com energia fotovoltaica, da Ener3, e internet por um ano gratuita, da DMS Fibra.

Para participar é muito fácil, basta comprar nas lojas participantes da promoção e se cadastrar pelo QRcode.