Após 26 anos, Federação de Futebol em MS tem novo presidente

Após 26 anos, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul tem uma nova liderança. Mesmo que seja interinamente, o novo comando da FFMS é um marco para o futebol sul-mato-grossense. Estevão Antônio Petrallás, ex-presidente do Operário Futebol Clube, foi indicado para exercer a presidência do órgão em Mato Grosso do Sul.

A decisão foi baseada no parecer das diretorias Jurídica e de Governança e Conformidade. Na semana passada Petrallás esteve reunido com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, a decisão pegou de surpresa os presidentes de clubes que estavam reunidos para discutir o futuro do futebol estadual, depois da prisão de Francisco Cezário, há mais de uma semana.

O nome de Petrallás desagradou a maioria dos dirigentes presentes à reunião. No dia 27 de maio o presidente da FFMS, Francisco Cezário, solicitou oficialmente seu afastamento do cargo pelo período de 90 dias. Durante a reunião, ainda sem o anúncio do novo comandante da FFMS, os dirigentes definiram a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 07 de junho.

Um dos temas seria a chancela – ou não, do nome escolhido pela CBF. O desagrado pelo nome de Petrallás se dá por conta de que o mesmo fazia parte da atual diretoria da FFMS e tinha uma relação próxima com Cezário, o que incomodou muitos presidentes de clubes que esperavam por uma renovação.

“A gente fica preocupado porque pretendemos dar um novo rumo ao futebol sul-mato-grossense. Nada pessoal contra o Petrallás, mas o Comercial é contra esse nome para ser o interventor”, afirma Cláudio Barbosa, presidente do Esporte Clube Comercial.

Na sua primeira fala, como presidente interino, Estevão Petrallás pediu um voto de confiança e afirmou que sua gestão não será a continuação do antigo presidente. Em entrevista à CBN Campo Grande, o presidente interino voltou a pedir tempo para os dirigentes, “Eu preciso de uma chance de credibilidade, que vocês nos deem pelo menos uns três, quatro dias, eu não preciso mais do que isso.

Ninguém veio aqui para remoer o passado, a gente precisa organizar e caminhar para a frente, quero fazer uma gestão compartilhadíssima com os dirigentes porque eu sei o que eles passam. É hora de mudança no futebol sul-mato-grossense”, pontuou Petrallás.



CARTÃO VERMELHO

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPMS), deflagrou na terça-feira, 21 de maio, a operação Cartão Vermelho na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

As investigações apontaram a existência de uma organização criminosa responsável por desviar cerca de R$ 6 milhões em recursos da entidade, entre 2018 e 2023.

Sete pessoas foram presas, incluindo o presidente da Federação, Francisco Cezário, e parentes próximos, incluindo sobrinhos e o filho de um deles.