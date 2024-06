Vacina contra a Covid-19 tem nova atualização

O esquema vacinal contra a Covid-19 foi atualizado pelo Ministério da Saúde, após avaliação feita pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI). A partir de agora, a vacina monovalente XBB.1.5, da fabricante farmacêutica Moderna, será incluída no calendário de imunização.

O imunizante conta com uma proteção ao vírus da cepa ancestral, que originou a contaminação pelo vírus em 2019, até as variantes da Ômicron, como a EG.5.

Crianças menores de cinco anos, que já tomaram as três doses da vacina, precisam reforçar o esquema com a nova dose. Quem já tomou menos de três doses, deve complementar com o novo imunizante.

Gestantes e puérperas, idosos e pessoas imunossuprimidas devem se imunizar com vacina monovalente uma vez a cada seis meses.

Já as pessoas com deficiência (PCDs) ou que fazem o tratamento de alguma cardiopatia ou pneumopatia, por exemplo, devem receber uma dose anual do imunizante.

Pessoas adultas que não se encaixam no grupo prioritário e que não tomaram nenhuma dose, devem receber a monovalente e será considerado o esquema completo. Quem já recebeu uma ou mais aplicações com imunizantes em esquemas anteriores, também já terá o esquema vacinal efetivado, e não será necessário um reforço.

Para a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, o motivo da atualização se dá pelo controle da doença no país. “Graças ao esquema de vacinação, nós temos reduzido os casos de hospitalizações por Covid-19. Quem vem sendo hospitalizado são as pessoas dos grupos prioritários e as crianças, que são mais suscetíveis às formas graves da doença.”

O novo esquema já está sendo aplicado e o imunizante está disponível de forma gratuita pelo SUS em todas as unidades de saúde.