Ações da 18ª Semana Municipal de Trânsito são realizadas em Três Lagoas

Seguindo o cronograma da agenda de ações da 18ª Semana Municipal de Trânsito, que está sendo realizada entre os dias 15 e 19 de abril, foi promovido um passeio ciclístico com alunos da Escola Estadual Bom Jesus, com cerca de 60 estudantes. As ações são administradas pelo Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

O trajeto do percurso foi da escola até a Clínica da Criança, que ocorreu na quarta-feira (17). Também participaram do passeio a coordenadoria regional de Educação (CRE12), o conselho interativo de segurança microrregional leste (Conseg), o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e o Pedal Terapia.

As atividades da Semana encerram nesta sexta-feira (19), com palestra do Deptran para os usuários do Centro de Convivência “Tia Nega” e a realização do serviço de Trânsito Itinerante para confecção dos cartões de idosos, no mesmo local.

Campanha “Esmola Não, Cidadania Sim!”

Além disso, nesta quinta-feira (18), houve uma blitz educativa sobre o trânsito, junto com a campanha “Esmola Não, Cidadania Sim!”, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas, por meio das equipes do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e em parceria com o Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Departamento Municipal de Trânsito e a Polícia Militar.

A ação foi realizada na orla da Lagoa Maior, às 8h, por meio de blitz educativa e entrega de panfletos, com o objetivo de conscientizar a população em geral a não dar esmolas para as pessoas em situação de rua e sim informar sobre a rede de atendimento.

Três Lagoas conta com o Centro Pop e a Unidade de Acolhimento POP para atender pessoas em situação de rua. Nestes pontos, os usuários podem fazer higiene pessoal e alimentação, como café da manhã, almoço e lanche da tarde.

