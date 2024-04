Ainda em recuperação médica mulher é espancada por marido

Uma mulher de 21 anos, que recentes teria dado a luz a uma criança, acabou sendo espancada pelo marido de 24 anos, após ele fazer dívidas com terceiros e descontar na esposa a raiva na noite de sábado (27), no Residencial Novo Oeste, em Três Lagoas (MS).



As 22h de sábado, foi solicitado via 190 da Polícia Militar, a presença de uma viatura ao local, onde uma mulher estaria sendo agredida pelo marido. A viatura de Rádio Patrulha foi até o Residencial Novo Oeste, onde foi encontrada a mulher com várias lesões.

Para os policiais militares, a mulher relatou que o marido de 24 anos, teria contraído dívidas com algumas pessoas e irritado, passado a discutir com a mulher, que sem motivos algum, acabou sendo agredida por socos e chutes.

A vítima apresentava hematomas em olhos, nariz, escoriações pelo corpo e sangramento vaginal. Devido ter passado por um trabalho de parto recentemente e dada a gravidade do caso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado e a mulher socorrida para o Hospital Auxiliadora.



O autor das agressões fugiu do local ao saber que a Polícia Militar, havia sido chamada. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como violência doméstica pelos policiais militares que orientaram a vítima, a permanecer em observação médica e durante a segunda-feira, procurar atendimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).