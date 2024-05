Projeto da Banda Cristo Redentor em Três Lagoas participa de workshop para melhorar habilidades

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), levou alguns membros da Banda Cristo Redentor para participar do “II Workshop para Instrumentistas de Metais, Palhetas e Percussão”. O objetivo era melhorar as habilidades dos participantes do projeto musical da cidade.

Sete educadores e dezenove músicos participaram, aperfeiçoando-se no trompete, tuba, euphonium, saxofones, clarinetes, flautas e percussão. O educador Ederson Veloso foi responsável pelas aulas de percussão.

Ao final do workshop, a Banda Cristo Redentor fez uma apresentação para os professores e alunos presentes, mostrando suas habilidades.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas