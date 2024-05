Agências dos Correios de Três Lagoas estão arrecadando doações para o RS

A presidência nacional dos Correios anunciou que todas as agências do país estão recebendo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS). Ao todo, o órgão já arrecadou mais de três toneladas de mantimentos.

Anteriormente, apenas as regiões Norte e Centro-Oeste não estavam incluídas no plano de logística. Agora, as agências dos Correios de Mato Grosso do Sul também se juntam aos locais que estão arrecadando mantimentos para o RS.

De acordo com o superintendente dos Correios em Mato Grosso do Sul, Gelson Nascimento, seis tipos de itens são prioritários na hora de fazer a doação. “Pedimos que priorizem doações de alimentos não perecíveis, água, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza seco, itens de cama e banho, além de ração para os animais. Também, se possível, pedimos que o doador traga o material identificado e embalado”.

A carga será transportada diariamente pelos caminhões dos Correios até os principais centros de distribuição das regiões Sul e Sudeste. De lá, os produtos seguirão até o Rio Grande do Sul, onde serão destinados às famílias afetadas pelas enchentes.

Segundo os Correios, essa é a maior operação de logística já realizada pelo órgão. O superintendente estadual afirma que todos os agentes estão mobilizados na operação.

Três Lagoas conta com duas agências dos Correios. Uma está localizada na esquina da rua Paranaíba com a avenida Antônio Trajano, em frente à Praça Ramez Tebet. A segunda fica na avenida Capitão Olyntho Mancini, sentido ao Cristo, próximo ao Batalhão do Exército. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Na segunda-feira (13), a prefeitura também iniciou o envio das arrecadações ao estado gaúcho. Segundo um levantamento, o volume de doações é suficiente para encher três carretas de 20 toneladas. Cerca de 100 voluntários estão ajudando na arrecadação.

O Paço Municipal, assim como outros órgãos da prefeitura, continuará recebendo mantimentos durante o horário comercial. A equipe da administração municipal está avaliando a possibilidade de plantões aos sábados exclusivamente para as doações. O Lions Clube também retoma a arrecadação nesta semana, após uma pausa da equipe de voluntários.

A tragédia no Rio Grande do Sul já resultou em 147 mortes, com outras 127 pessoas ainda desaparecidas e mais de 800 feridos. Mais de 600 mil pessoas estão desalojadas; 79 mil estão em abrigos, e o restante está na casa de parentes e amigos. Segundo dados da Defesa Civil do estado, 447 dos 497 municípios foram afetados pelas fortes chuvas.

Em uma ação de solidariedade, Três Lagoas possui mais de 50 pontos de coleta de doações para as vítimas das enchentes.

