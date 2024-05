Plantão de atendimento do projeto 'Encoleira Cão' será neste sábado no bairro Vila Alegre

Neste sábado (18), em Três Lagoas, será realizado um plantão de atendimento do projeto “Encoleira Cão”, na escola municipal Joaquim Marques de Souza, no bairro Vila Alegre, das 8h às 12h. A ação é feita pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceira com o Ministério da Saúde.

O intuito é conseguir visitar as residências onde os moradores não foram encontrados durante toda esta semana nas visitas realizadas pelos servidores da SMS. Por isso, a ação tem como objetivo principal atender animais pertencentes ao bairro para a troca da coleira. Entretanto, a SMS disponibilizará vacina, microchip e vermífugo para outros animais que queiram comparecer ao plantão.

Iniciado em 2022, o projeto “Encoleira Cão” atende animais de três bairros da cidade. Neles, são realizados exames de sangue e implantação de coleiras, impregnadas com deltametrina, nos cães. A SMS retorna a cada seis meses às residências participantes para trocar os itens e acompanhar os casos de leishmaniose canina. Para os cães que participam da campanha, é necessário apresentar o comprovante de residência no dia.

A escola municipal Joaquim Marques de Souza fica localizada na rua Alaor Pimenta de Queiroz, número 1667, no bairro Vila Alegre.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas