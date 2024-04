ANTT autoriza Eldorado desapropriar áreas para construir ramal ferroviário

O projeto para a construção de um ramal ferroviário de 88,9 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 890 milhões, entre Três Lagos e Aparecida do Taboado, na região Leste do estado, avançou. Nesta quarta-feira (10), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a autorização para a empresa Eldorado Brasil invocar urgência para acelerar o processo de desapropriações para viabilizar o projeto dos trilhos, que podem permitir a retomada do transporte ferroviário em Mato Grosso do Sul.

“Fica a Eldorado Brasil Celulose autorizada a promover as desapropriações necessárias para a implantação da obra referenciada, na forma da legislação e regulamentos vigentes. A Declaração de Utilidade Pública não exime a autorizatária da obtenção dos licenciamentos e do cumprimento das obrigações junto às entidades ambientais e demais órgãos da administração pública, necessários à efetivação das obras”, diz a publicação da ANTT.

A área total a ser desapropriada é de quase 7 milhões de metros quadrados. Em novembro de 2021, a Eldorado apresentou de Infraestrutura, que autorizou a empresa a construir e operar a Estrada de Ferro – EF- A05, pelo prazo de 99 anos. O empreendimento será destinado ao transporte de carga estimada em 1,7 milhões de toneladas de celulose por ano, produzida na fábrica de Três Lagoas.

Além da Eldorado, a Suzano, a MRS e a Ferroeste, também apresentaram projetos ao Ministério de Infraestrutura para construção de ramais ferroviários para fazer o transporte de celulose por trilhos. A ideia é que esses ramais se conectem à Malha Norte, em Aparecida do Taboado, com destino ao Porto de Santos. O governo do estado, trabalha junto ao governo federal para conectar a Malha Oeste a Ferronorte.