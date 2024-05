Ação em hospital orienta sobre higienização correta das mãos para prevenir infecções

Usamos as nossas mãos para praticamente tudo, abrir portas, pegar um copo, apertar as mãos de outras pessoas ou segurar no corrimão da escada, são alguns exemplos. Todo esse contato traz consequências, como infecção por germes e bactérias, tais microrganismos que podem transmitir doenças, quando se alojam em nosso organismo.

Neste momento, em que vivemos elevado número de contaminações por doenças respiratórias, por exemplo, é essencial a lavagem e higienização das mãos. Uma ação organizada pela equipe de enfermagem do Hospital Auxiliadora tem como objetivo de orientar sobre o melhor método para se lavar as mãos.

Continue Lendo...

Quem passa pelos corredores do hospital é abordado, orientado e avaliado pela “Caixa da Verdade”, que detecta quem estiver com as mãos manchadas não lavou elas direito, como foi o caso do pedreiro, João Antônio, que costuma ter este hábito com frequência, mas não passou no teste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a estagiária em Nutrição, Mariana Abreu, passou no teste das mãos limpas e salientou a importância dessa higienização no ambiente de trabalho. “Eu sempre estou lavando as mãos. Às vezes, a gente esquece de passar, mas principalmente, no ambiente hospitalar precisamos estar se higienizando o tempo todo”, contou.

Não tem dia, nem hora e nem lugar para se lavar ou higienizar as mãos, o recomendado é deixá-las limpas na medida do possível. Uma dica é cada pessoa levar consigo, para onde for, um potinho de sabonete líquido e álcool em gel .

Quando higienizar?

A enfermeira, Gabriel Melo, explicou que a higienização das mãos pode ser feita com água e sabão líquido, quando as mãos estiverem visivelmente sujas, caso ao contrário, precisamos higienizar com álcool, entre 60 a 70%, que é preconizado pela Anvisa. “Muita gente acha que devemos higienizar com água e sabonete, isso é até um mito. Estudos apontam que se usa um ou outro”, explicou.

Como higienizar?

O passo a passo é simples, rápido e fácil. Aplique o álcool em gel 70% na palma da mão. Após isso, esfregue as duas palmas, entrelace os dedos e esfregue o dorso, polegares e a ponta dos dedos com as unhas, para tirar toda sujeira das duas mãos. Por fim, limpe o pulso, que também faz parte das mãos. Pronto, em 20 segundos, as mãos estarão completamente limpas e higienizadas.

Teste na “Caixa da Verdade”

O teste na “Caixa da Verdade” vai mostrar se as mãos estão limpas ou não. O teste funciona assim: Coloque a mão pelas entradas na caixa. Após isso, a luz vai indicar se as mãos estão limpas. Caso utilize água e sabonete na higienização, o processo é o mesmo, mas dura um pouco mais, pois é necessário a secagem completa das mãos em algum tecido limpo, para melhor eficácia.

De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde, este simples hábito diário pode reduzir em 40% o risco de contrair doenças infecciosas. O infectologista, Delso do Nascimento, explicou que não tem limite diário para lavar as mãos, e desmente o mito que o excesso de higienização contraria o PH da pele.

“Há produtos próprios para higienização em ambiente hospitalar. Mas, para quem tem alergia se utiliza outros produtos e luvas. Então, quando se fala em excesso de higienização no ambiente hospitalar eu ahco bom. Tem que higienizar o máximo que puder, com produto certo não terá dano nenhum”, ressatlou o infectologista, Delso o Nascimento.

Para incentivar ainda mais a lavagem correta das mãos, a equipe de enfermagem do hospital ainda lançou uma música com coreografia para "grudar" na cabeça das pessoas, para que elas não esqueçam da importância de higienizar corretanente e com frequência as mãos.

Confira na reportagem abaixo: