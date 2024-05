Castramóvel retoma atividades no bairro Novo Oeste

O Castramóvel está de volta em Três Lagoas. A Unidade de Saúde da Família USF, no bairro Novo Oeste, localizada na rua Quixeramobim, ao lado do CEI, receberá a ação, a partir desta quarta-feira (8). O serviço de castração não inclui as cadelas fêmeas.

O trailer é uma ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que leva de forma itinerante serviços gratuitos para cães e gatos dos munícipes da cidade.

Todos os atendimentos dessa 60ª etapa estão disponíveis somente para moradores do Novo Oeste, Loteamento OT e Orestinho, mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário que o dono do pet realize agendamento prévio.

De acordo com o coordenador do centro de controle de zoonoses, Everton Otoni, a ação deve durar em média 30 dias ou menos, mas vai depender da procura dos moradores do bairro. “Após isso, vamos está migrando para a próxima etapa, porque a nossa pretensão é se instalar na região do posto de saúde do bairro Maristela”, explicou.

Serviços

Entre os atendimentos oferecidos estão castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea, também acima de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

