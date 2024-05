Aulão do 'Dia das Mães beneficente' será realizado nesta quinta-feira em prol do RS

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), vai promover um aulão do Dia das Mães beneficente em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (9), no Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez”.

O aulão de ritbox e funcional terá início às 17h30, sendo comandado pela coach Fabiana Lima e o professor de treinamento funcional Denis Miranda. O evento é aberto para toda a população, mas, para participar, é obrigatório levar itens de higiene pessoal que serão doados para o Rio Grande do Sul.

Continue Lendo...

O Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez” fica localizado na avenida Aldair Rosa de Oliveira, número 858, na Lagoa Maior.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas