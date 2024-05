Três-lagoenses arrecadam mais de 30 toneladas em doações para vítimas no RS

As chuvas no Rio Grande do Sul já atingiram 397 municípios, o que representa 80% do total do estado sulista. Mais de 120 mil pessoas estão desabrigadas, além de inúmeras mortes. Três Lagoas tem se mobilizado para ajudar as vítimas de enchentes, com diversos pontos pela cidade servindo como locais de arrecadação de itens para doação.

Com a mobilização dos três-lagoenses, foi possível arrecadar 30 toneladas de doações. Toda a carga foi enviada para o Rio Grande do Sul, na terça-feira (7), por meio de um bitrem e teve como ponto de recebimento a unidade do Lions Club de Três Lagoas. Inúmeros voluntários participaram da ação solidária e continuam recebendo as doações no local. A expectativa é de que outras cinco cargas de doações sejam enviadas até quinta-feira (9) para ajudar a população gaúcha. O Lions Club, em conjunto com o Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas, tem enfatizado a necessidade de galões de água potável para doação.

Escolas, órgãos públicos e empresas privadas também estão unindo esforços para as arrecadações. A prefeitura, inclusive, está utilizando o Paço Municipal, que fica no Centro, como ponto de coleta de mantimentos. A iniciativa reflete a sensibilidade do poder público para com o povo gaúcho, como destacou a secretária de Finanças, Soyla Garcia. “É importante acolher e dar apoio para a região que sofreu esse impacto. Nós convidamos toda a população para participar desta ação solidária. Estamos aceitando doações de água, leite em pó, materiais de higiene, agasalhos, roupas, sapatos, ração para os animais, tudo o que as pessoas puderem contribuir. A ação iniciou na terça-feira e pretendemos enviar a primeira remessa nesta sexta-feira (10). Daremos continuidade nos próximos dias”.

O envio das doações será realizado por meio de caminhões de empresas privadas que se ofereceram para ajudar na logística de transporte. Além de mantimentos, podem ser doados itens pessoais, de higiene, brinquedos e rações. Um grupo da Associação de Jovens Empresários de Três Lagoas (Aje) se deslocou em uma van como voluntários para cozinhar para os desabrigados.

A empresa Azul Linhas Aéreas também está arrecadando mantimentos e já enviou mais de oito toneladas. A Azul Cargos, unidade em Três Lagoas, é um ponto de coleta. O transporte está sendo feito por avião e, por isso, itens de limpeza estão restritos como doação, conforme orientação do gestor da unidade da Azul, Ailton Delacruz. “Estamos conseguindo escoar para Campinas, uma tonelada de carga por dia, junto com os donativos arrecadados. O principal ponto é o aeroporto de Campinas, e de lá, é enviado para o Sul. Também está começando novos voos para Jaguaruna (SC), Caxias do Sul (RS) e Passo Fundo (RS)”. As doações podem ser feitas no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon.

A companhia aérea informou que está realizando coletas de doações nas residências. Basta ligar para o número (67) 99961-0399 e fornecer o endereço ao atendente. As escolas estaduais Afonso Pena, Fernando Corrêa, João Dantas e João Ponce também se tornaram pontos de arrecadação, após determinação do Governo de Mato Grosso do Sul, que tem auxiliado o Rio Grande do Sul, com serviços de resgate pelo Corpo de Bombeiros.

