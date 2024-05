Dia das Mães deve movimentar mais de R$ 9 milhões no comércio de Três Lagoas

O comércio de Três Lagoas está com boas expectativas para as vendas para o Dia das Mães. A data é considerada como se fosse o segundo Natal para o setor. O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) espera um aumento significativo de pessoas nas ruas a partir desta quinta-feira (8), que é o quinto dia útil.

O Dia das Mães de 2024 será celebrado no próximo domingo, dia 12 de maio, e já se observa uma movimentação nas ruas do Centro de Três Lagoas. No entanto, a expectativa é de que o número de consumidores em busca de presentes aumente consideravelmente a partir de hoje. No Centro da cidade, há uma grande variedade de opções disponíveis para os presentes.

O empresário Lucas Marques é proprietário de uma loja de calçados, que oferece diversas condições de pagamento e a oportunidade de participar de sorteios de prêmios. “Nós vamos criar a tradição de sempre preparar ações para essas datas especiais. Estamos realizando vários sorteios, como um voucher de R$ 250 para compras acima de R$ 500, também serão sorteados eletrodomésticos, além de um dia de beleza em um salão de Três Lagoas”, destaca.

Embora algumas mães prefiram apenas a presença da família, muitas já aproveitaram a semana para escolher os presentes. É importante lembrar que, antes de tudo, uma mãe é uma mulher, por isso, investir em presentes que realcem a beleza dela, como perfumes e maquiagens, pode ser uma excelente opção.

Deisy Sobral é dona de uma loja de cosméticos e perfumaria. Para ela, esse tipo de presente pode ser o ideal. “Eu gosto de presentear a minha mãe com itens de beleza, como perfume, hidratante ou maquiagens. Acredito que não tenha uma mãe que não goste desse tipo de presente, pois a mulher se sente melhor quando está arrumada”.

A Federação do Comércio Varejista (Fecomercio) aponta que, neste ano, o valor médio do ticket de compra será menor em comparação com o ano anterior. No entanto, 67% dos entrevistados afirmaram que pretendem comprar presentes.

Espera-se que o comércio de Três Lagoas movimente mais de R$ 9 milhões. Para facilitar as compras, as lojas do Centro adotarão horário especial nos próximos dias, ficando abertas até às 18h, de segunda a sexta-feira, e até às 17h, no sábado.

