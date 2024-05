Apae de Três Lagoas inaugura academia para alunos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas inaugurou, na sexta-feira (3), uma academia para atender aos alunos. A ação busca promover mais acessibilidade e inclusão, proporcionando um ambiente adequado para atividades físicas.

O espaço fica localizado na sede da escola rural da Apae. De acordo com o presidente da Apae de Três Lagoas, Nelson Silva Torres, a academia trará benefícios. “Nós temos alunos capazes de realizar atividade física. A academia é um complemento no ensino deles, pois auxilia na coordenação motora”, destaca.

A prática da musculação é de suma importância para esses alunos, contribuindo para uma maior independência e participação na comunidade, além do aumento da força muscular, da resistência, da coordenação motora, do equilíbrio, da flexibilidade e da agilidade. O professor de educação física, Ângelo de Jesus Caldeira, destaca os benefícios da musculação. “O bem-estar é um momento prazeroso para eles. A atividade física auxilia tanto no físico quanto no emocional e entretenimento”.

A Apae tem se dedicado à educação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A atividade física é benéfica para a saúde de todos e, de acordo com a diretora Neuza Inácio, a academia servirá como extensão das aulas. “Na unidade rural, nós atendemos alunos a partir de 18 anos de idade até 60 anos. Eles possuem condição física para utilizar a academia. Os alunos da unidade 1, no Centro de Três Lagoas, também virão utilizar o novo espaço, pois é importante a atividade física no ambiente escolar”.

A academia custou quase R$ 200 mil e todo o investimento veio de recursos públicos. Também foi entregue uma van escolar para atender esses alunos, um veículo moderno com diversos recursos, incluindo uma plataforma para cadeirantes.

