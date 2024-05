Copa 45 e 60+ chega à final neste sábado

Final de semana decisivo na Copa 45+ e 60+, que revelará os times campeões deste torneio que celebrou os atletas cinquentões e sessentões. A grande final será realizada neste sábado (18), no Estádio Benedito Soares da Mota, o ‘Madrugadão’, em Três Lagoas.

Foram dois meses de disputas, reunindo diversos times e agremiações, celebrando e nivelando as competições com atletas acima dos 45 anos. Uma iniciativa inédita que prestigiou os prata da casa, os sessentões que ainda gostam de jogar futebol. Na Copa 60+, o time da AABB-A vai encarar o SER Arapuá, numa disputa que reunirá os dois melhores times do campeonato.

O time AABB-A treina há muito tempo, está entrosado, mas irá encarar uma pedreira e a surpresa desta 1ª edição da copa. O SER Arapuá desbancou outros times que eram favoritos. A Copa 60+ já é vista como sucesso pois reuniu os amigos sessentões que ainda jogam o futebol de final de semana. Em campo, na hora em que a bola rola, a amizade dá lugar à rivalidade, mas sempre com respeito e educação.

A Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer), já anunciou que pretende lançar, para o ano de 2025, uma edição da Copa 60+ de futebol de salão. Disposição e jogos acirrados também aconteceram na Copa 45+, para atletas acima dos 45 anos. Os times “Mais Tintas” e “Tudo Nóis” fazem a final deste sábado. Além dos campeões, outras duas rodadas vão definir o 3º e 4º lugares de ambas as competições.