Arauco receberá Licença de Instalação na sexta-feira

O governo do Estado, através do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), entregará na sexta-feira (10), a Licença de Instalação (LI) para a empresa chilena Arauco que vai instalar uma fábrica de celulose e papel no município de Inocência. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel, na manhã desta segunda-feira (6), durante evento na Capital.

A fábrica de celulose vai receber investimento de R$ 28 bilhões e gerar 12 mil empregos no pico da obra. Em fevereiro deste ano, a empresa já havia recebido a Licença Prévia (LP), que aprova o local de implantação do empreendimento e outros aspectos preliminares.

Para começar as obras, a empresa necessita da Licença de Instalação (LI) e após essa etapa, para início das atividades, a Licença de Operação (LO).

Além de celulose e papel, a Arauco vai produzir energia elétrica com a queima de restos da madeira (raízes, galhos). A usina termoelétrica terá capacidade para 420 MW, sendo que boa parte dessa energia será consumida pela própria fábrica e o excedente, vendido.

As obras de instalação da fábrica devem começar em meados de 2025. A primeira fase do projeto da unidade deve entrar em operação em 2028 e a segunda, em 2032. Cada linha terá capacidade de produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose ao ano, funcionando de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Quando entrar em atividade, a fábrica deve gerar 1.070 empregos diretos e indiretos. O empreendimento provocará uma elevação significativa no PIB (Produto Interno Bruto) do Estado e de Inocência, além de impactar positivamente na arrecadação de impostos e geração de renda.