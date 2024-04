Atletas vão em busca de título nacional

Depois do sucesso dos atletas de Vôlei de Praia de Três Lagoas no 13º Circuito Estadual Sub-17 e no 33º Circuito Estadual, Adulto, em Glória de Dourados, duas duplas de Três Lagoas embarcam para Brasília (DF), onde participam do Campeonato Nacional.

No feminino Sub-17 as três-lagoenses Dannielly Caputo e Ana Beatriz conquistaram o primeiro lugar. A segunda posição ficou com com Késia e Maria Clara. O pódio ainda teve Clara Ventania, de Três Lagoas, que fez dupla com a campo-grandense, Beatriz Sandim. A dupla terminou a etapa em 5º Lugar.

No masculino Sub-17, teve mais pódio três-lagoense com José Paulo Sismando, o Paulinho, que fez dupla com Samuel Vezzu, de Dourados. Eles terminaram o circuito em terceiro lugar. Em quinto lugar ficou a dupla Endrick e João Gabriel, de Três Lagoas.

O 13º Circuito Estadual de Vôlei de Praia foi realizado entre os dias 11 e 14 de abril, e contou com a participação de 83 atletas, no masculino e feminino. Dannielly Garcia Caputo, 16 anos, Endrick Augusto Ferracine da Rocha e João Gabriel de Oliveira e Silva, ambos com 17 anos, participam entre os dias 28 a 1º de maio do Circuito Brasileiro Sub-19.

Já a atleta Ana Carolina dos Santos, Aninha, de 23 anos, vai participar do Circuito Brasileiro Top 16 de Vôlei de Praia, que reúne as melhores duplas de profissionais do país, inclusive, com atletas que buscam vaga olímpica. O torneio começa dia 24 de abril na Capital Federal.