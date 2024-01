Audiência pública sobre concessão do transporte coletivo urbano será realizada no dia 17 de janeiro

No dia 17 de janeiro, a Prefeitura de Três Lagoas irá realizar uma audiência pública, na Câmara Municipal, a partir das 18h, para apresentação do Projeto de Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Munícipio.

Toda a população, seja usuário do transporte público ou não, está convidada a participar, pois o objetivo da audiência é obter contribuições e sugestões sobre o tema.

Não é necessário fazer inscrição para participar, basta o interessado comparecer no dia, local e horário do evento. Mais informações ou esclarecimentos, por meio do endereço eletrônico transito@treslagoas.ms.gov.br ou entrar em contato pelo número (67) 99221-7147.

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas