Feira Central de Três Lagoas terá atendimento no feriado e show ao vivo

A Feira Central de Três Lagoas promove, nesta quarta-feira (1º), atendimento especial para o consumidor e também atividades recreativas para as crianças. Hoje é feriado nacional em comemoração ao Dia do Trabalho.

Dessa forma, a feira vai funcionar a partir de 17h e segue até às 22h, com show ao vivo da dupla Vinicius e Juliano. O objetivo é aquecer as vendas e proporcionar mais um local de lazer para as famílias.