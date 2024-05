Balneário é fechado para banhistas e se prepara para abertura do Torneio de Pesca Esportiva

O Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, em Três Lagoas, foi fechado para o público por conta dos preparativos da 13ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva. O local será sede do evento, que começa nesta quinta-feira (2), e deverá reunir competidores de vários estados e até de outros países. Além do torneio, haverá shows gratuitos, a partir de 21h, e a entrada é um quilo de alimento não perecível.

De acordo com a prefeitura, o balneário será reaberto para os banhistas apenas na segunda-feira (6), com entrada gratuita. A expectativa é que passem pelo evento, entre os dias 2 e 4, uma média de público de 20 mil pessoas e cerca de mil pescadores. Serão quatro shows gratuitos nos três dias de festa.

Jads e Jadson, que se apresenta na quinta-feira (2), Mariana Fagundes animando a noite de sexta-feira (3), a dupla Alex e Wander, sexta-feira (4) e o Dj Willian Camargo, agitando os três dias. A expectativa, segundo a administração municipal é movimentar R$ 3 milhões.