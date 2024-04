Aula gratuita de treino funcional é ofertada em Três Lagoas; saiba como participar

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), está com inscrições abertas para interessados em participar das turmas de treino funcional. Há vagas para todos os dias da semana, no período matutino e vespertino, voltadas para ambos os sexos, acima de 18 anos de idade.

A Sejuvel oferece também aulas para pessoas acima de 60 anos e com comorbidades. As aulas gratuitas serão no Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez”, localizado na Lagoa Maior, e na Praça dos Ferroviários, que fica no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Como se inscrever

Para participar, é necessário efetuar matrícula na sede da Sejuvel. O período de inscrições é até o preenchimento das vagas de cada turma. A Sejuvel está situada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, localizado no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves.

Além de preencher o formulário para matrícula, o aluno deverá apresentar laudo médico que ateste a aptidão para a prática de atividade física. O documento pode ser entregue no ato da inscrição ou para o professor no dia da aula.

Funcional

O treinamento funcional tem como o principal foco melhorar o funcionamento do corpo no cotidiano. São exercícios eficientes que, integrados com a musculação “tradicional”, proporcionam benefícios como aumento da massa muscular, maior equilíbrio, aceleração do processo de emagrecimento, além de auxiliar o sistema cardíaco, respiratório e mental. Estes treinos contribuem também para diminuir sintomas de ansiedade, depressão e insônia.

Vagas

Dias: Segunda, quarta e sexta-feira

Local: Ginásio Poliesportivo

Horário: Das 7h30 às 8h30

Público: Vagas livres (15 vagas)

Dias: Segunda, quarta e sexta-feira

Local: Ginásio Poliesportivo

Horário: Das 9h às 10h

Público: 60+ e pessoas com comorbidades (15 vagas)

Dias: Terça e quinta-feira

Local: Praça dos Ferroviários

Horário: Das 7h30 às 9h

Público: 60+ e pessoas com comorbidades (livre)

Dias: Terça e quinta-feira

Local: Ginásio Poliesportivo

Horário: Das 17h30 às 18h30

Público: Vagas livres (15 vagas)

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas