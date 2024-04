Justiça eleitoral realizará plantão de atendimento nesta quarta-feira em Três Lagoas

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará plantão de atendimento nesta quarta-feira (1º), feriado comemorativo ao Dia do Trabalhador.

Na ocasião, será possível tirar o primeiro título, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral em todos os cartórios e Postos de Atendimento Eleitoral (PAEs) do estado, das 8 às 13h, não sendo necessário agendamento prévio.

Continue Lendo...

Essa é mais uma oportunidade de o eleitor evitar filas e aglomerações que geralmente acontecem no período próximo ao final do prazo, que em 2024 se dará no dia 8 de maio.

Em Três Lagoas, o cartório eleitoral fica localizado na rua Alfredo Justino, número 1100, na área Central.

* Com informações da assessoria do TRE-MS