Abertas inscrições gratuitas para turmas de atletismo e paradesporto

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu inscrições gratuitas para aulas de atletismo e paradesporto voltada para pessoas acima de 12 anos. Além de atletismo é oferecido as modalidades de bocha- paralímpica, atletismo paralímpico; badminton paralímpico, bocha paralímpico.

As aulas ocorrem no Estádio Associação Desportiva Noroeste (Aden) entre terça-feira e quinta-feira, nos horários de 7h30 às 8h30; 8h30 às 9h30 e 9h30 às 10h30.

Para efetuar a inscrição no projeto, os interessados devem procurar a sede da Sejuvel, com documento com foto. Outras informações podem ser obtidas pelo número (67) 3929-1800 ou diretamente na secretaria, que fica no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e, das 13h às 17h.

*Informações da assessoria de prefeitura de Três Lagoas.