Carro invade preferencial e atinge caminhão em cruzamento

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida, na tarde desta segunda-feira (29), na cruzamento das ruas Eng. Elviro Mário Mancini e Eurídice Chagas Cruz, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. O motorista do veículo, de 64 anos, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Auxiliadora.

Por volta de 15h30, o condutor do automóvel seguia pela rua Eng Elviro Mário Mancini, quando acabou invadindo a preferencial e atingiu um caminhão, que seguia pela rua Eurídice Chagas Cruz.

O motorista do caminhão, que tinha a preferência, freou bruscamente, mas não conseguiu evitar a colisão. Com a batida, o carro girou na pista e parou a cinco metros do local do acidente. A vítima foi retirada das ferragens pelos militares, estava consciente, mas reclamando de dores.

A Polícia Militar foi acionada. O motorista do caminhão permaneceu no local, acompanhando o trabalho dos militares e não sei feriu.