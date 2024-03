Band FM faz alegria dos ouvintes com promoções

A Band FM tem as melhores promoções para os ouvintes de Três Lagoas. Neste último mês, a emissora, que compõem o Grupo RCN, levou os ouvintes para a melhor balada da cidade no Romma Pub. Quatro amigos puderam curtir uma noite inesquecível. E, para quem não era ‘baladeiro’, a Band FM proporcionou um dia de muita aventura no Acqualinda. Além da diversão, deu até para melhorar a visão dos sortudos, por meio de parceria com o Instituto Visão Solidário.

Nesta semana, os sorteados da promoção da Band FM foram: Cristian Douglas Lima Silva, que ganhou um óculos novinho com armação e lente do Instituto Visão Solidária; Ana Santos, que vai curtir uma balada com os amigos no Romma Pub; e André Gabriel Vieira, que vai curtir um dia de descanso e aventura no maior Thermas da região, o Acqualinda.

Continue Lendo...

Para participar das promoções da Band FM, basta mandar a palavra chave para o WhatsApp (67) 3509-7500. ‘Band dá um grau’ é para o prêmio de óculos do Instituto Visão Solidária. Para ingressos no Romma Pub, a palavra-chave é ‘Partiu balada’. Já um dia no Thermas Acqualinda, a palabra chave é ‘partiu Acqualinda’. (I.E)