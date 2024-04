Campanha promove doação de agasalhos na sede do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas

Com a proximidade do inverno, a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica do Mato Grosso do Sul (Segov) lança a campanha do agasalho "Seu Abraço Aquece", uma iniciativa solidária voltada para as instituições estaduais.

O objetivo é amparar famílias em situação de vulnerabilidade social, arrecadando peças de roupa, cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno, tanto novos quanto em bom estado de conservação.

Em Três Lagoas, o 5º Grupamento de Bombeiros Militar disponibilizou uma caixa como ponto de coleta para que a população possa realizar as doações. O tenente Reinaldo Candido enfatiza que, após as arrecadações, o Corpo de Bombeiros será responsável pela distribuição dos agasalhos para as entidades e associações locais que atendem às pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

O Corpo de Bombeiros fica localizado na avenida Filinto Müller, número 3300, no bairro Jardim Morumbi, em Três Lagoas.

