Campanha 'Abril Verde' alerta sobre aumento de acidentes de trabalho em Três Lagoas

Durante este mês, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) da Secretaria de Municipal de Saúde (SMS), promove a campanha “Abril Verde”. O objetivo é conscientização a respeito da importância da segurança e da saúde do trabalhador.

Neste ano, a Visat escolheu como tema os acidentes de trânsito relacionados ao trabalho, devido ao aumento expressivos do número de notificações e óbitos relacionados a essa temática.

Em 2022, foram registrados 51 acidentes de trânsito relacionados ao trabalho, sendo 27 mulheres e 24 homens. No ano de 2023 este número quase dobrou, sendo registrados 98 acidentes, 59 com mulheres e 39 com homens.

Em relação aos óbitos, fica ainda mais alarmante, 1 em 2022 e 9 em 2023, um aumento alarmante, sendo eles 6 homens e 3 mulheres.

Por esse motivo, neste mês de abril serão realizadas diversas orientações sobre o tema para conscientizar a população quanto à importância em seguir as regras de trânsito e a divulgação destes dados que estão atingindo a população de Três Lagoas.

Dia D

Em alusão a campanha, a Visat em parceria com o Departamento de Promoção em Saúde também da SMS, Setor de Endemias e Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), vai realizar atividades de orientação aos servidores da saúde, motoristas, entre outros públicos. No dia 27 de abril, será realizado o “Dia D” de prevenção aos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, com uma blitz educativa e distribuição de folder sobre o tema, na Praça “Ramez Tebet”, a partir das 8h.

A campanha

A campanha surgiu após uma explosão em uma mina nos Estados Unidos, que resultou na morte de 78 trabalhadores no dia 28 de abril de 1969. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotou o dia 28 de abril como o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. No Brasil, a data foi instituída em 2005.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas