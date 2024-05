Abertas inscrições em cursos técnicos para jovens e adultos no IFMS de Três Lagoas

Seguem abertas até 3 de junho as inscrições para cursos técnicos gratuitos voltados a jovens e adultos, ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Jardim e Três Lagoas.

No total, são 240 vagas nas opções técnico em Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informáticas. Todos os cursos são presenciais e no período noturno, com ingresso no 2º semestre letivo.

A oferta é regida por dois editais, ambos publicados na Central de Seleção do IFMS:

Edital nº 086/2023 - Cursos técnicos subsequentes, destinados a quem já concluiu o ensino médio.

Edital nº 087/2023 - Cursos técnicos integrados ao ensino médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), para quem terminou o ensino fundamental e tem mais de 18 anos.

No caso do Proeja, todos os estudantes matriculados e com presença nas aulas receberão bolsas mensais de mais de R$ 360. O recurso é proveniente da linha de fomento da Bolsa-Formação (EJA-EPT) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC).

A seleção dos inscritos será feita por meio de sorteio eletrônico. A previsão é que as aulas tenham início em julho.

Confira a lista completa dos cursos ofertados em cada município!

Inscrições - São gratuitas e devem ser pela Página do Candidato da Central de Seleção.

No ato da inscrição, é preciso informar dados pessoais, curso e turno escolhido e, ainda, se irá concorrer pelas vagas ofertadas em ampla concorrência ou por ações afirmativas (cotas). Ao final da inscrição, o candidato receberá um e-mail de confirmação no endereço eletrônico cadastrado.

Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

Os cotistas aprovados nos processos seletivos deverão comprovar essa condição no ato da matrícula. Os que não fizerem a comprovação serão reclassificados em lista de espera.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected].

Vagas - Confira os cursos ofertados para o 2º semestre de 2024:

Cursos Técnicos Subsequentes - Edital nº 86/2023

Campus | Curso | Técnico | TurnoVagas

Aquidauana | Edificações | Noturno | 40

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (Proeja) - Edital nº 87/2023 (com bolsas)

Campus | Curso | Técnico | TurnoVagas

Campo Grande | Administração | Noturno | 40

Coxim | Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 40

Jardim | Informática para Internet | Noturno | 40

Edificações | Noturno | 40

Três Lagoas | Administração | Noturno | 40

*Com informações do IFMS de Três Lagoas