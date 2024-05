Geração de empregos segue a todo vapor mas sobram vagas em Três Lagoas

A geração de empregos, em Três Lagoas, está em grande expansão. Diariamente, mais de 100 oportunidades de trabalho estão disponíveis na Casa do Trabalhador. Entretanto, tem sido difícil preenchê-las.

O diretor da Casa do Trabalhador do município, Jean Carlos, aconselha que os interessados nas vagas divulgadas compareçam presencialmente até o local, pois elas podem ser modificadas durante o dia. Para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer ao local com RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Segundo ele, tem sobrado vagas de emprego, e por isso, muitas pessoas de outros estados têm vindo para Mato Grosso do Sul, especialmente para a cidade de Três Lagoas, a procura de trabalho.

A Casa do Trabalhador conta com uma equipe preparada, além da oferta de emprego, a unidade também auxilia a população a dar entrada no seguro desemprego e a emitir a carteira de trabalho digital. A agência atende das 7h às 17h e fica localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.

