Proprietários de veículos terão que pagar o novo DPVAT

O Governo Federal sancionou uma lei que autoriza voltar a cobrar dos proprietários de veículos automotores o seguro obrigatório, antes conhecido como DPVAT, agora chamado de Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT).

O pagamento de indenização por invalidez ou morte a pedestres e motoristas, vítimas de acidentes de trânsito entra em vigor em 2025, o que deixou os três-lagoenses surpresos, porém muitos concordam em pagar a nova taxa, que varia entre R$ 50,00 a R$ 60,00.

Diferente do antigo DPVAT, extinto em 2020, a nova versão do seguro obrigatório traz novidades, uma delas é o pagamento das despesas médicas às vítimas de acidentes em vias públicas. Serão garantidos os custos de atendimentos médicos, fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, que não sejam disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Três Lagoas, somente no mês de abril foram registrados 75 acidentes sem vítima e 80 com vítimas. Muitos destes acidentes são por falta de atenção e conhecimento da legislação como explicou a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano.

“Por causa da imprudência e imperícia de alguma das partes vidas são ceifadas. O Brasil carrega o fardo de ser o quarto país aonde mais se morre pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito”, ressaltou a coordenador Carol Feliciano.

Assim como no antigo serviço, haverá indenização em caso de morte ou invalidez e também serão cobertas as despesas dos serviços funerários, ou de reabilitação em caso de invalidez parcial. Companheiros e herdeiros das vítimas receberão os valores em acidentes com vítimas fatais.

De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Três Lagoas, a frota é 103 mil veículos, entre eles, carros, motocicletas, ônibus e caminhões. É um dos municípios que mais tem veículos em Mato Grosso do Sul como pontuou o diretor de trânsito, Flávio Thomé.

