Copa 60+ de futebol começa com os 'pratas da casa' de Três Lagoas

Começou nesta semana um torneio inédito de futebol em Três Lagoas, a Copa 60+, exclusiva para atletas acima dos 60 anos de idade. A iniciativa é para prestigiar e renuir os ‘prata da casa’, que ainda gostam de jogar “aquela bolinha”.

As partidas são realizadas em grande estilo, no templo do futebol três-lagoense, o estádio Benedito Soares da Mota, o ‘Madrugadão’ e, à noite, para os atletas sexagenários fugirem do calor, quando, também, estreiam a nova iluminação em LED instalada recentemente no estádio. O torneio reúne seis times, que disputarão cinco rodadas classificatórias.

As equipes que mais pontuarem passarão para as fases seguintes do certame. Rubens Azambuja, de 66 anos, jogador da Associação Atlética Banco do Brasil, foi o atleta que deu o ponta pé inicial do campeonato e a expectativa era grande, já que o torneio nivelou todos os times. “Vamos entrar com um time forte e queremos sair campeões desta Copa 60+”, enfatizou o atleta. Para Luiz Alberto Martins, de 70 anos, o torneio vai possibilitar que muitos atletas retornem para o esporte. “Esse campeonato é muito bom, reuniu atletas da melhor idade de outras cidades. E faz muito bem para saúde. Quem pensa em parar, serve de estímulo para continuar”, pontuou o atleta.

E foi pensando nessa faixa etária que a Sejuvel (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), decidiu realizar a Copa 60+ de Futebol. Uma maneira de prestigiar a velha guarda do futebol e estimular a prática esportiva na melhor idade.

Até o secretário de Esporte, Antonio Rialino, aproveitou a categoria para participar do campeonato. “Uma oportunidade de reunir os amigos da velha guarda que não aposentaram a chuteira e gostam de bater uma bolinha, e que querem disputar. Então, nivelamos o campeonato para que todos pudessem competir de igual pra igual”, explicou Rialino.