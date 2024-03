Copa das Comunidades chega à grande final

A 5ª Copa das Comunidades chega à sua final com um recorde de equipes participantes, que envolveu empresas e agremiações de vários bairros. Ao todo, foram 52 clubes que, aos finais de semana, movimentaram os campos dos bairros de Três Lagoas.

Neste domingo (31), a final da Copa das Comunidades será entre as equipes do Bela Vista e Renier Som. A grande final da competição será na Arena dos Atletas, a partir das 07h40.

Para o secretário Antônio Rialino, da Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer), a edição de 2024 foi um sucesso tanto pelo número de equipes envolvidas, quanto pela disciplina dos atletas. “Foram diversas equipes de agremiações, bairros e empresas, e os atletas se comportaram muito bem dentro de campo. Não tivemos nenhum incidente grave”, explicou o secretário.

O torneio começou em 4 de fevereiro, no formato de disputa semelhante aos anos anteriores, com os times divididos em 13 grupos de 4 equipes. “É uma forma de prestigiar as equipes dos bairros de Três Lagoas. Nesta edição, tivemos um clube, pelo menos, representando um bairro da cidade, além de fomentar o esporte que é um entretenimento para a cidade”, pontuou.

De acordo com o secretário, a Sejuvel pretende deixar tudo pronto para que, em 2025, a próxima equipe da gestão pública possa dar continuidade à Copa das Comunidades.