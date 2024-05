Crianças tentam atravessar avenida em bicicleta e acabam atropeladas

Duas crianças foram atropeladas por um carro e ficaram feridas, no início da tarde desta segunda-feira (6), na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, Três Lagoas.

Imagens de câmeras do circuito interno cedidas à equipe de reportagem, mostram que acidente ocorreu por volta de 12h49, quando as crianças estavam em uma bicicleta, pela rua Valdeci Vasconcelos, e tentando acessar a avenida Clodoaldo Garcia.

Na imagem é possível ver que um carro branco, que para e cede passagem para as crianças. Mas, um segundo carro que vinha logo atrás, não conseguiu ver as crianças e colidiu contra a bicicleta jogando as vítimas, no canteiro central.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou os socorros às crianças. A Polícia Militar por meio do Pelotão de Trânsito foi ao local e registrou a ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).