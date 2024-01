CTG apresenta plano de emergência da Usina de Jupiá

Nesta quarta-feira (17), a CTG Brasil se reuniu com representantes da sociedade civil organizada de Três Lagoas para apresentar dados sobre o funcionamento da Usina Hidrelétrica do munícipio.

A reunião foi realizada no Centro Cultural Professora Irene Marques Alexandria e contou com a presença de representantes de diversos segmentos da sociedade.

Durante a reunião, representantes da CTG Brasil mostraram dados e apresentaram informações relevantes sobre o funcionamento da Usina de Jupiá, que possui 14 unidades geradoras, totalizando 1.551,2 megawatts (MW) de potência instalada. A barragem tem 5.495 m de comprimento, 42,5 m de altura e o reservatório, 330 km². A usina já opera há mais de 40 anos na geração de energia.

Durante a reunião, foi apresentado também o Plano de Ação de Emergência da Usina de Jupiá, documento que estabelece as ações a serem executadas pela empresa em situações que possam comprometer a segurança da barragem. O objetivo do plano é preservar a segurança da barragem e proteger as comunidades localizadas a jusante.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: