Defesa Civil alerta sobre bueiros obstruídos durante período de chuva em Três Lagoas

Três Lagoas está em alerta amarelo para possibilidade de chuvas intensas a qualquer momento do dia. Diante dessa situação, a Defesa Civil do Município realizou rondas nos bairros para avaliar as condições dos bueiros, e constatando que muitos estão cobertos por lixo e vegetação seca, prejudicando a drenagem e contribuindo para alagamentos.

Durante uma ronda pelo bairro Vila Nova, um dos mais impactados pela forte chuva de quase 110 milímetros no final do ano, o coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva, identificou diversos bueiros entupidos. “Faço um apelo à população para que, além de não jogar lixo na rua, colabore na retirada do lixo que está obstruindo os bueiros, pois estamos entrando em um período com chuvas fortes frequentes.”

Mesmo com as equipes da Diretoria de Serviços Públicos (DSP) realizando a limpeza periódica de todos os bueiros da cidade, é impossível mantê-los limpos por longos períodos sem a colaboração da população. Somente nesta semana, foram realizadas a limpeza e reparo de bueiros obstruídos ou danificados nos bairros Novo Oeste, Alto da Boa Vista, Jardim Novo Aeroporto, Santo André, Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont e Jardim Dourados, além do recolhimento de entulho no Interlagos.

“Os trabalhos de limpeza e manutenção são contínuos, mas precisamos da colaboração da população nessa questão, pois a chuva pode ocorrer a qualquer momento de forma intensa, e bueiros obstruídos contribuem significativamente nos alagamentos que temos presenciado”, explicou o secretário da pasta de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias.

João concluiu orientando que, em casos assim, ao se deparar com um bueiro obstruído em frente de casa, por exemplo, é ideal recolher o material, ensacá-lo e disponibilizá-lo para a coleta pública.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas