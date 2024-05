Mega-Sena acumula prêmio e vai a R$ 40 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.721 da Mega Sena, sorteadas nessa terça-feira (7), em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, nesta quinta-feira (9), será de R$ 40 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 9, 10, 11, 25, 46 e 48. A quina teve 81 apostadores e cada um vai receber R$ 36.177,87. Os 5.339 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 784,09.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

* Com informações da Agência Brasil