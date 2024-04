Eldorado Brasil pretende investir R$ 25 bi na 2ª linha de celulose

A Eldorado Brasil pretende investir R$ 25 bilhões no projeto de expansão da fábrica de celulose em Três Lagoas, que compreende a construção da segunda linha de produção, bem como a de um ramal ferroviário e na aplicação de florestas plantadas para suprir a indústria de matéria-prima.

O anúncio da construção da segunda linha foi feito nesta semana pelo empresário Wesley Batista, acionista do grupo J&F, em evento do grupo Esfera, realizado no Palácio Tangará, em São Paulo. O projeto de expansão da fábrica, ainda sem data anunciada, prevê a geração de 10 mil postos de trabalho no período de pico da obra. Após a conclusão, serão dois mil trabalhadores na operação da indústria.

Atualmente, a Eldorado Brasil tem mais de 5 mil funcionários. A produção anual de celulose da Eldorado, hoje em 1,8 milhão de toneladas, será ampliada em mais de duas vezes com a ativação da segunda linha.

A J&F também vai construir uma ferrovia de 90 km para escoar a produção e ampliar os investimentos em florestas plantadas para suprir a fábrica de matéria-prima.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), já autorizou, inclusive, a Eldorado Brasil a acelerar o processo de desapropriações para viabilizar o projeto de construção do ramal ferroviário, orçado em R$ 890 milhões, entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado.

Expansão

Denominado de Vanguarda 2.0, o projeto de construção da segunda linha de celulose da Eldorado Brasil, em Três Lagoas, está pronto há dez anos. A ampliação da fábrica só não foi iniciada ainda por conta de disputa judicial sobre o controle da indústria, que foi colocada à venda pela J&F em setembro de 2017 para a Paper Excellence pelo valor de R$ 15 bilhões.

No entanto, a transação e o controle societário não foram concretizados até agora. A Paper Excellence detém 49,41% da Eldorado e luta para assumir 100% do seu controle. A J&F tem o controle de 50,59% das ações, e já adiantou que pretende desfazer o negócio e devolver o valor que foi pago pela Paper.

O empresário Wesley Batista, no entanto, diz que está confiante para que a J&F assuma novamente o controle de 100% da fábrica, após recente decisão judicial que suspendeu a transferência de ações da Eldorado para a Paper Excellence. A decisão abre caminho para que a J&F siga com o plano de expansão da fábrica de celulose.

“A JBS tem um plano de investimento relevante em algumas das unidades. E o principal projeto nosso, sob o ponto de vista do valor, é o investimento em celulose, na empresa Eldorado Brasil, de R$ 25 bilhões, que é a construção de uma segunda linha. Hoje, produzimos 1,8 milhão toneladas de celulose, e com esse projeto, vamos adicionar 2,6 milhões de toneladas de celulose. Os investimentos serão ainda na construção de 90 km de uma ferrovia que vai ligar da fábrica à Aparecida do Taboado, além de investimentos em floresta e na fábrica, especificamente”, detalhou o empresário Wesley Batista.